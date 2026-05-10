Де точилися бої у Харківській області минулої доби – Генштаб ЗСУ
Десять боїв було за добу на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти дев’ять разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового та Нововасилівки.
На Куп’янському напрямку росіяни атакували один раз біля Куп’янська.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі нацмарафону констатував, що станом на 9 травня «окупанти стихли» біля Куп’янська.
Читайте також: У Харкові – “приліт”: БпЛА влучив у будинок, серед постраждалих – діти
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої у Харківській області минулої доби – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 08:21;