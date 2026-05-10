Де точилися бої у Харківській області минулої доби – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:21   10.05.2026
Оксана Якушко
Десять боїв було за добу на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти дев’ять разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували один раз біля Куп’янська.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі нацмарафону констатував, що станом на 9 травня «окупанти стихли» біля Куп’янська.

Автор: Оксана Якушко
