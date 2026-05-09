Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина
Будівництво захисних споруд у двох ліцеях – Лозівському №12 та Краснопавлівському – зупинилося. Причина – недобросовісні підрядники, пояснює голова Лозівської громади Сергій Зеленський.
“Будівельники підвели нашу громаду в ключовому питанні – безпеці навчання дітей. Бригади почали працювати ще в позаминулому році, але робили це вкрай повільно. За весь цей час не виконали навіть 20% робіт”, – зазначив Зеленський.
Він підкреслив: управління освіти, молоді та спорту постійно контролювало процес. Каже: писали листи-претензії та вимагали дотримуватися термінів.
“Підрядники на ці зауваження не реагували. Чекати далі не стали – розірвали договори з несумлінними виконавцями. Готуємо позови до суду. Найнеприємніше, що через недбалість будівельників ми втратили дорогоцінний час”, – каже Зеленський.
Тепер планують проводити нові тендери, визначати підрядників та знову погоджувати фінансування з державою. Зеленський акцентує: це складний і тривалий шлях, але – єдиний спосіб відновити будівництво необхідних для дітей укриттів.
“Наше головне завдання – зробити все залежне від громади, щоб добудувати безпечні “підземні школи”, – підсумував голова Лозівської громади.
Нагадаємо, у Слобідському районі 4 травня розпочала роботу дев’ята підземна школа Харкова, збудована з нуля. Вже зараз її відвідують майже 900 учнів, а у новому навчальному році тут планують прийняти до 1200 дітей.
Читайте також: “Дуже коштовний проєкт”: у Харкові почали будувати підземний дитсадок (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: будівництво, Лозова, підземна школа, Сергей Зеленский, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 15:39;