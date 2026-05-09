Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина

Будівництво захисних споруд у двох ліцеях – Лозівському №12 та Краснопавлівському – зупинилося. Причина – недобросовісні підрядники, пояснює голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

“Будівельники підвели нашу громаду в ключовому питанні – безпеці навчання дітей. Бригади почали працювати ще в позаминулому році, але робили це вкрай повільно. За весь цей час не виконали навіть 20% робіт”, – зазначив Зеленський.

Він підкреслив: управління освіти, молоді та спорту постійно контролювало процес. Каже: писали листи-претензії та вимагали дотримуватися термінів.

“Підрядники на ці зауваження не реагували. Чекати далі не стали – розірвали договори з несумлінними виконавцями. Готуємо позови до суду. Найнеприємніше, що через недбалість будівельників ми втратили дорогоцінний час”, – каже Зеленський.

Тепер планують проводити нові тендери, визначати підрядників та знову погоджувати фінансування з державою. Зеленський акцентує: це складний і тривалий шлях, але – єдиний спосіб відновити будівництво необхідних для дітей укриттів.

“Наше головне завдання – зробити все залежне від громади, щоб добудувати безпечні “підземні школи”, – підсумував голова Лозівської громади.

Нагадаємо, у Слобідському районі 4 травня розпочала роботу дев’ята підземна школа Харкова, збудована з нуля. Вже зараз її відвідують майже 900 учнів, а у новому навчальному році тут планують прийняти до 1200 дітей.