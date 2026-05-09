Live

Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина

Суспільство 15:39   09.05.2026
Вікторія Яковенко
Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина Фото: Сергій Зеленський

Будівництво захисних споруд у двох ліцеях – Лозівському №12 та Краснопавлівському – зупинилося. Причина – недобросовісні підрядники, пояснює голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

“Будівельники підвели нашу громаду в ключовому питанні – безпеці навчання дітей. Бригади почали працювати ще в позаминулому році, але робили це вкрай повільно. За весь цей час не виконали навіть 20% робіт”, – зазначив Зеленський.

Він підкреслив: управління освіти, молоді та спорту постійно контролювало процес. Каже: писали листи-претензії та вимагали дотримуватися термінів.

“Підрядники на ці зауваження не реагували. Чекати далі не стали – розірвали договори з несумлінними виконавцями. Готуємо позови до суду. Найнеприємніше, що через недбалість будівельників ми втратили дорогоцінний час”, – каже Зеленський.

Тепер планують проводити нові тендери, визначати підрядників та знову погоджувати фінансування з державою. Зеленський акцентує: це складний і тривалий шлях, але – єдиний спосіб відновити будівництво необхідних для дітей укриттів.

“Наше головне завдання – зробити все залежне від громади, щоб добудувати безпечні “підземні школи”, – підсумував голова Лозівської громади.

Нагадаємо, у Слобідському районі 4 травня розпочала роботу дев’ята підземна школа Харкова, збудована з нуля. Вже зараз її відвідують майже 900 учнів, а у новому навчальному році тут планують прийняти до 1200 дітей.

Читайте також: “Дуже коштовний проєкт”: у Харкові почали будувати підземний дитсадок (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сім разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
Сім разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
09.05.2026, 16:14
Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина
Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина
09.05.2026, 15:39
Психотропи знайшли у дитячій іграшці: підозру отримав харків’янин (фото)
Психотропи знайшли у дитячій іграшці: підозру отримав харків’янин (фото)
09.05.2026, 14:32
Стрілянина сталася у Харкові: постраждав чоловік, подробиці від поліції
Стрілянина сталася у Харкові: постраждав чоловік, подробиці від поліції
09.05.2026, 11:03
“Чекали цілий рік”: у Харкові збиралися аніме-герої та персонажі зі Star Wars
“Чекали цілий рік”: у Харкові збиралися аніме-герої та персонажі зі Star Wars
09.05.2026, 13:11
Новини Харкова — головне за 9 травня: нічна стрілянина, 232 ДТП за місяць
Новини Харкова — головне за 9 травня: нічна стрілянина, 232 ДТП за місяць
09.05.2026, 16:17

Новини за темою:

02.05.2026
Що планують будувати та відновлювати на Харківщині, повідомив Синєгубов
15.04.2026
ХОВА передумала будувати підземний дитсадок за 18 км від фронту на Харківщині
06.03.2026
Підземний дитсадок за 132 млн для 13 дітей хочуть будувати на Харківщині – ХАЦ
03.03.2026
Ще дві підземні школи будують на Харківщині – коли закінчать роботи
10.02.2026
З харківського забудовника хочуть стягнути 8 млн грн через суд: що сталося


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 15:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівництво захисних споруд у двох ліцеях – Лозівському №12 та Краснопавлівському – зупинилося. Причина – недобросовісні підрядники".