Сім разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового. Дві з цих спроб тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник активних наступальних дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 51 атаку, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони отримали згоду РФ провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.