Семь раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить свое положение в районах Прилипки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково. Две из этих попыток продолжаются.
На Купянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 51 атаку, отметили в Генштабе.
Напомним, вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны, получили согласие РФ провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.
- • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 16:14;