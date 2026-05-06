Где сегодня, 6 мая, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
С начала суток армия РФ атаковала в Харьковской области 12 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты девять раз пытались улучшить свое положение в районах Липцев, Лимана, Старицы, Избицкого и Малой Волчьи. Одна из этих попыток продолжается.
На Купянском направлении противник трижды проводил штурмовые действия в сторону Куриловки и Песчаного.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 63 атаки.
Напомним, сегодня, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что РФ сорвала предложенный Киевом режим прекращения огня. «По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями», — написал Зеленский.
Напомним, 4 мая в российском Минобороны объявили о «перемирии» с 8 по 9 мая. В тот же день Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая, отметив, что ВСУ будут действовать «зеркально», если российские войска будут нарушать его.
Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 16:44;