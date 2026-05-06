Де сьогодні, 6 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
З початку доби армія РФ атакувала на Харківщині 12 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися покращити своє положення в районах Липців, Лиману, Стариці, Ізбицького та Малої Вовчої. Одна з цих спроб триває.
На Куп’янському напрямку супротивник тричі проводив штурмові дії в сторону Курилівки та Піщаного.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 63 атаки.
Зазначимо, сьогодні, 6 травня, президент України Володимир Зеленський констатував, що РФ зірвала запропонований Києвом режим припинення вогню. “За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями”, – написав Зеленський.
Нагадаємо, 4 травня у російському Міноборони оголосили про “перемирʼя” з 8 по 9 травня. Того ж дня Зеленський оголосив режим тиші в ніч із 5 на 6 травня, наголосивши, що ЗСУ діятимуть “дзеркально”, якщо російські війська порушуватимуть його.
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 16:44;