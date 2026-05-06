Live

Де сьогодні, 6 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:44   06.05.2026
Де сьогодні, 6 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби армія РФ атакувала на Харківщині 12 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися покращити своє положення в районах Липців, Лиману, Стариці, Ізбицького та Малої Вовчої. Одна з цих спроб триває.

На Куп’янському напрямку супротивник тричі проводив штурмові дії в сторону Курилівки та Піщаного.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 63 атаки.

Зазначимо, сьогодні, 6 травня, президент України Володимир Зеленський констатував, що РФ зірвала запропонований Києвом режим припинення вогню. “За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями”, – написав Зеленський.

Нагадаємо, 4 травня у російському Міноборони оголосили про “перемирʼя” з 8 по 9 травня. Того ж дня Зеленський оголосив режим тиші в ніч із 5 на 6 травня, наголосивши, що ЗСУ діятимуть “дзеркально”, якщо російські війська порушуватимуть його.

Популярно
Де сьогодні, 6 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 6 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
06.05.2026, 16:44
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
06.05.2026, 11:00
Нову велику клумбу облаштовують у Харкові: що там висадили (фото)
Нову велику клумбу облаштовують у Харкові: що там висадили (фото)
06.05.2026, 15:39
“Продавали” зняття арешту з майна: кого затримали у Харкові (фото)
“Продавали” зняття арешту з майна: кого затримали у Харкові (фото)
06.05.2026, 16:14
Харків знову під атакою: у місті – пожежа, є постраждалі (доповнюється)
Харків знову під атакою: у місті – пожежа, є постраждалі (доповнюється)
06.05.2026, 16:19
Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідовують: руйнування масштабні
Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідовують: руйнування масштабні
06.05.2026, 10:20

Новини за темою:

06.05.2026
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
05.05.2026
Вісім разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00
30.04.2026
Тричі атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
30.04.2026
“Зрозуміла, що я не зможу”: як працює староста селища за 6 км від ворога 📹
29.04.2026
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні, 6 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби армія РФ атакувала на Харківщині 12 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".