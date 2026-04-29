Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
З початку доби окупанти п’ять разів атакували на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку окупанти сьогодні не проводили активних дій.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 54 атаки, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, українські позиції у Вовчанську були й залишаються, водночас російські війська, як і раніше, намагаються просуватися малими піхотними групами, уникаючи масового застосування бронетехніки, розповів в етері нацмарафону командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Віталій Попович.
Новини за темою:
Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 16:44;