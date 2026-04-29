Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:44   29.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби окупанти п’ять разів атакували на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку окупанти сьогодні не проводили активних дій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 54 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, українські позиції у Вовчанську були й залишаються, водночас російські війська, як і раніше, намагаються просуватися малими піхотними групами, уникаючи масового застосування бронетехніки, розповів в етері нацмарафону командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Віталій Попович.

Автор: Вікторія Яковенко
Якщо зникне Печенізьке водосховище: які наслідки для Харкова та природи
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
29.04.2026, 16:44
Нова алея лип з’явилася у Харкові: де висадили дерева (фото)
У Харкові – ще вибух, місто атакують КАБами, під ударом – житлові квартали
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
У селищі на Харківщині – карантин: безпритульний кіт напав на людей
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби окупанти п’ять разів атакували на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".