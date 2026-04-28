Старий Салтів чи Білий Колодязь? Куди хочуть рухатися росіяни з Вовчанська

Українські позиції у Вовчанську на Харківщині були й залишаються, водночас російські війська, як і раніше, намагаються просуватися малими піхотними групами, уникаючи масового застосування бронетехніки, розповів в етері нацмарафону командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Віталій Попович.



“Позиції є, вони були завжди й постійно. Єдине, що, можливо, не було системи такої оборони, яку зараз нам вдалося вибудувати, де налагоджена і логістика і де ведеться оборона ешелонована. Однозначно, що є. У принципі, лівий берег річки Вовча ми контролюємо”, – запевнив Попович.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За його словами, супротивник діє широким фронтом, щоб уникнути відрізання своїх сил з флангів. Просувається малими групами, які часто ховаються та не вступають у бойові зіткнення до моменту накопичення критичної маси сил.

“Наша задача — це знищувати їх, виявляти, а саме основне — це відрізати логістику їхню, не давати їм просуватися. На сьогодні ми намагаємося не допустити до самого Вовчанська, взагалі з північної сторони, з боку державного кордону, підступу противника”, — наголосив Попович.

Річка Вовча є серйозною перешкодою для російської техніки, констатував комбриг. Взимку були спроби перетягувати квадроцикли, але зараз таких масованих дій не спостерігають.



Щодо напрямків основних зусиль росіян, Попович зазначив, що різні підрозділи мають різні завдання: одні намагаються вийти на Білий Колодязь, інші — рухатися на Старий Салтів.



“Але Сіверський Донець, річка Вовча, вона створює там певні, скажімо так, незручності, допомагає нам зараз тримати оборону”, – сказав комбриг.