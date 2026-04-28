Як прикордонники знищують російських солдатів на мотоциклах на півночі від Харкова

У Державній прикордонній службі України показали, як ліквідовують ворога на Південно-Слобожанському напрямку.

Окупанти, які прориваються на Харківщині на мотоциклах, потрапляють під вогонь підрозділу прикордонників “Форпост”.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що протягом минулої доби СОУ відбили 22 атаки росіян. Складніше ситуація була на півночі регіону, зазначили в Генштабі ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 18 разів біля Вовчанська, Стариці, Тернової, Охрімівки, Бочкового та Колодязного. На Куп’янському – зафіксували чотири бої поблизу Новоосинового, Кіндрашівки, Куп’янська та Ківшарівки.