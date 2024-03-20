“Баба Яга” на Харківщині вдарила бліндажах і наглядових пунктах (відео)

Потужний український безпілотник, який окупанти називають “Баба Яга”, провів демілітаризацію позицій РФ у Харківській області.

“Прикордонна аеророзвідка бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” завдяки безпілотнику, який рашисти називають “Баба Яга”, поцілила скидами в три спостережні пункти та два бліндажі ворога. Четверо окупантів, які перебували на позиціях, ліквідовані”, – проінформувала пресслужба Держприкордонслужби.