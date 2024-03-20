“Баба Яга” на Харківщині вдарила бліндажах і наглядових пунктах (відео)
Скриншот
Потужний український безпілотник, який окупанти називають “Баба Яга”, провів демілітаризацію позицій РФ у Харківській області.
“Прикордонна аеророзвідка бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” завдяки безпілотнику, який рашисти називають “Баба Яга”, поцілила скидами в три спостережні пункти та два бліндажі ворога. Четверо окупантів, які перебували на позиціях, ліквідовані”, – проінформувала пресслужба Держприкордонслужби.
Читайте також: Як у ЗСУ воює “Баба Яга”, розповіли у харківській 92 ОМБр
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, Госпогранслужба, знищили, новини Харкова, сталевий кордон;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Баба Яга” на Харківщині вдарила бліндажах і наглядових пунктах (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 11:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потужний український безпілотник, який окупанти називають “Баба Яга”, провів демілітаризацію позицій РФ у Харківській області".