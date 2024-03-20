Live
  • Ср 20.03.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.13
  • EUR 42.46

“Баба Яга” на Харківщині вдарила бліндажах і наглядових пунктах (відео)

Події 11:57   20.03.2024
Оксана Горун
“Баба Яга” на Харківщині вдарила бліндажах і наглядових пунктах (відео) Скриншот

Потужний український безпілотник, який окупанти називають “Баба Яга”, провів демілітаризацію позицій РФ у Харківській області.

“Прикордонна аеророзвідка бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” завдяки безпілотнику, який рашисти називають “Баба Яга”, поцілила скидами в три спостережні пункти та два бліндажі ворога. Четверо окупантів, які перебували на позиціях, ліквідовані”, – проінформувала пресслужба Держприкордонслужби.

Читайте також: Як у ЗСУ воює “Баба Яга”, розповіли у харківській 92 ОМБр

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 20 березня: масштабна пожежа на складах із фарбою
Головні новини Харкова 20 березня: масштабна пожежа на складах із фарбою
20.03.2024, 12:46
У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському
У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському
20.03.2024, 10:39
Масштабна пожежа спалахнула на складах із фарбою у Харкові
Масштабна пожежа спалахнула на складах із фарбою у Харкові
20.03.2024, 12:15
“Баба Яга” на Харківщині вдарила бліндажах і наглядових пунктах (відео)
“Баба Яга” на Харківщині вдарила бліндажах і наглядових пунктах (відео)
20.03.2024, 11:57
Чи розмовляють школярі Харківщини українською: дані дослідження
Чи розмовляють школярі Харківщини українською: дані дослідження
20.03.2024, 11:41
Пішохода на смерть збили у Харкові рано-вранці
Пішохода на смерть збили у Харкові рано-вранці
20.03.2024, 11:05

Новини за темою:

08:02
“Санітарна зона” РФ на Харківщині: Портников пояснив, чому це алогічно
07:21
Росіяни різко активізували наступ на Харківщині: Генштаб про штурми
10:44
Війська РФ під Куп’янськом “не вклалися в дедлайн”: що буде далі
09:17
Командування РФ, що керує атаками на Куп’янськ, змусили “перебудувати плани”
08:01
ISW відзначив зміни у зведеннях Міноборони РФ через рейди добровольців

Ви читали новину: «“Баба Яга” на Харківщині вдарила бліндажах і наглядових пунктах (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 11:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потужний український безпілотник, який окупанти називають “Баба Яга”, провів демілітаризацію позицій РФ у Харківській області".