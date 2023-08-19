Як у ЗСУ воює “Баба Яга”, розповіли в харківській 92 ОМБр

Про роботу дронів на фронті та втрати окупантів в етері нацмарафону повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

“БПЛА, які у нас є в наявності, вдається ефективно виявляти ворога, скеровувати вогонь артилерії, ефективно працювати дронами-камікадзе, а також ударними безпілотними авіаційними комплексами по противнику. Зокрема, до прикладу, вчора противник виїхав на одну з доріг з підсиленням свого резерву. На броні було вісім військовослужбовців російських окупаційних військ, вони були виявлені заздалегідь. До речі, безпілотним літальним апаратом, який вироблений у нашій державі. Після цього туди був спрямований FPV-дрон нашого підрозділу. Як наслідок розлетілися як конфеті, й броньована машина, на якій вони їхали, була пошкоджена. Зазвичай після цього вступає в бій “Баба яга”, як називають противники, – наші коптери нічного застосування, які також, зауважую, є українського виробництва. Вони є з різними технічними характеристиками. Алгоритм виглядає так: побачили, підранили, добили. Якщо вдалося одразу добити нічними безпілотними комплексами, FPV-дроном – це велика вдача. Так теж буває, але зазвичай це системна комплексна робота“, – розповів Федоренко.

Він зазначив, що на ділянках фронту, де воює 92 ОМБр, тривають жорстокі бої.

“Сили оборони ініціативу тримають на своєму боці, іде цілодобова робота з просування вперед. Попри шалений супротив противника – а він саме шалений, тому що противник пускає в дію резерви – живої сили, артилерійських засобів, РСЗВ, авіацію, БПЛА, ударні безпілотні системи. Тобто працює противник системно, намагаючись зупинити Сили оборони. Але попри все, нашим артилеристам удається проводити ефективну контрбатарейну боротьбу – при меншій кількості засобів і боєприпасів, забезпечувати, щоб ворожі гармати починали мовчати та переміщатися. Цим самим зменшується кількість обстрілів по наших передових позиціях, а також по прифронтових містах”, – повідомив командир роти безпілотників.