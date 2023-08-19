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Как в ВСУ воюет «Баба Яга», рассказали в харьковской 92 ОМБр

Происшествия 16:02   19.08.2023
Оксана Горун
Как в ВСУ воюет «Баба Яга», рассказали в харьковской 92 ОМБр Фото: скрин

О работе дронов на фронте и потерях оккупантов в эфире нацмарафона сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес»  92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«БПЛА, которые у нас есть, удается эффективно обнаруживать врага, направлять огонь артиллерии. Также эффективно работают дроны-камикадзе и ударные беспилотные авиационные комплексы по противнику. В частности, например, вчера противник выехал на одну из дорог с усилением своего резерва. На броне было восемь военнослужащих российских оккупационных войск. Они были обнаружены заранее — кстати, беспилотным летательным аппаратом, произведенным в нашем государстве. После этого туда был направлен FPV-дрон нашего подразделения. В результате разлетелись как конфетти, и бронированная машина, на которой они ехали, была повреждена. Обычно после этого вступает в бой «Баба Яга», как называют противники, — наши коптеры ночного применения. Они украинского производства, есть с разными техническими характеристиками. Алгоритм выглядит так: увидели, подранили, добили. Если удалось сразу добить ночными беспилотными комплексами, FPV-дроном – это большая удача. Так тоже бывает, но обычно это системная комплексная работа», — рассказал Федоренко.

Он отметил, что на участках фронта, где воюет 92 ОМБр, продолжаются жестокие бои.

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«Силы обороны инициативу держат на своей стороне, идет круглосуточная работа по продвижению вперед. Несмотря на яростное сопротивление противника – а оно именно яростное, потому что противник задействует резервы — живой силы, артиллерийских средств, РСЗО, авиации, БПЛА, ударные беспилотные авиационные комплексы. То есть работает противник системно, пытаясь остановить Силы обороны. Но, несмотря на все, нашим артиллеристам удается проводить эффективную контрбатарейную борьбу — при меньшем количестве средств и боеприпасов. Обеспечивать, чтобы вражеские пушки начинали молчать и перемещаться. Тем самым уменьшается количество обстрелов по нашим передовым позициям, а также по прифронтовым городам», — сообщил командир роты беспилотников.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О работе дронов на фронте и потерях оккупантов в эфире нацмарафона сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес»  92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко".