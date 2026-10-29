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Светомаскировка в Украине возвращается? Россия готовит новое вооружение

Украина 09:52   29.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Светомаскировка в Украине возвращается? Россия готовит новое вооружение Фото: Харьковоблэнерго/Telegram

Советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал о новом вооружении, которое Россия может начать массово запускать по городам. Он отметил: если это произойдет, вопрос светомаскировки, возможно, прийдется пересмотреть.

«Если наш враг начнет массово использовать модуль оптической навигации «Сусанин» на «Герань-5» и других БпЛА (ракетах) в ночное время, нам, возможно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки. Особенно это касается освещения дорог и участков трасс», – объяснил Бескрестнов.

Тем временем в Главном управлении разведки МО Украины отметили, что согласно полученным спутниковым снимкам, вблизи военного аэродрома «Миллерово» в Ростовской области, граничащей со временно оккупированной территорией Луганщины, оккупанты возводят новую площадку для пусков БпЛА

«По предварительным оценкам, по завершению строительства площадка сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки. Параллельно с постройкой дронопорта Россия продолжает совершенствовать свои реактивные беспилотники. В частности, новая модификация «Герань-4» получила дополнительные средства автономной навигации, оптическую систему сопоставления изображений местности. Аналогичную систему интегрируют и в «Герань-5″ — версия К5», – отметили в ГУР.

Благодаря указанным модификациям повышается точность автономной навигации, увеличиваются и возможности разрушений гражданской инфраструктуры. В сообщении также отметили, что строительство площадки может быть частью подготовки к наращиванию ударов по Украине в зимний период.

«Характеристики дронов «Герань-4» и «Герань-5″ позволяют атаковать цели на расстоянии до 770 и 950 километров соответственно, что ставит под угрозу не только Украину, но и соседние государства», – добавили в ГУР.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 09:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Советник президента Украины Сергей Флэш Бескрестнов рассказал о новом вооружении, которое Россия может начать массово запускать по городам.".