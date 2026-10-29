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Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов РФ, один человек погиб

Происшествия 08:46   29.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов РФ, один человек погиб

В течение минувших суток из-за обстрелов Харькове и области есть погибший, также пострадали восемь человек, среди них – ребенок. Об этом в сводке 29 октября рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погиб 38-летний мужчина, получили ранения мужчины 46, 55, 41 лет и 48-летняя женщина, получила острую реакцию на стресс 72-летняя женщина; в пос. Малая Даниловка ранена 42-летняя женщина и 13-летняя девочка; в пос. Старый Салтов получил ранения 75-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковской области ударило такое вооружение:

  • четыре КАБа;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • семь fpv-дронов;
  • 19 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 08:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток из-за обстрелов Харькове и области есть погибший, также пострадали восемь человек, среди них – ребенок.".