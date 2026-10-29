Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов РФ, один человек погиб

В течение минувших суток из-за обстрелов Харькове и области есть погибший, также пострадали восемь человек, среди них – ребенок. Об этом в сводке 29 октября рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погиб 38-летний мужчина, получили ранения мужчины 46, 55, 41 лет и 48-летняя женщина, получила острую реакцию на стресс 72-летняя женщина; в пос. Малая Даниловка ранена 42-летняя женщина и 13-летняя девочка; в пос. Старый Салтов получил ранения 75-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковской области ударило такое вооружение:

четыре КАБа;

БпЛА типа «Герань-2»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронов;

19 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.