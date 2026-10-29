Вісім жителів Харківщини постраждали через обстріли РФ, одна людина загинула

Протягом минулої доби через обстріли Харкова та області є загиблий, також постраждали вісім людей, серед них – дитина. Про це у зведенні 29 жовтня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинув 38-річний чоловік, зазнали поранень чоловіки 46, 55, 41 років та 48-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 72-річна жінка; у сел. Мала Данилівка поранено 42-річну жінку і 13-річну дівчинку; у сел. Старий Салтів зазнав поранень 75-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківській області вдарило таке озброєння:

чотири КАБи;

БпЛА типу “герань-2”;

чотири БпЛА типу «молния»;

сім fpv-дронів;

19 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.