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Вісім жителів Харківщини постраждали через обстріли РФ, одна людина загинула

Події 08:46   29.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Вісім жителів Харківщини постраждали через обстріли РФ, одна людина загинула

Протягом минулої доби через обстріли Харкова та області є загиблий, також постраждали вісім людей, серед них – дитина. Про це у зведенні 29 жовтня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинув 38-річний чоловік, зазнали поранень чоловіки 46, 55, 41 років та 48-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 72-річна жінка; у сел. Мала Данилівка поранено 42-річну жінку і 13-річну дівчинку; у сел. Старий Салтів зазнав поранень 75-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківській області вдарило таке озброєння:

  • чотири КАБи;
  • БпЛА типу “герань-2”;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • 19 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 08:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби через обстріли Харкова та області є загиблий, також постраждали вісім людей, серед них – дитина.".