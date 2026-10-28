Що зі світлом у Харкові: відповідь мерії та обленерго

У різних районах Харкова раптово виникли перебої зі світлом. У місті запроваджено аварійні відключення енергопостачання.

У мерії Харкова повідомили, що аварійні відключення викликані обстрілами енергосистеми України.

“Профільні служби вживають усіх необхідних заходів щодо відновлення подачі електроенергії в найкоротші терміни. Звертаємось до городян з проханням не займати телефон диспетчерської служби «1562» з цих питань без необхідності, щоб дати можливість громадянам повідомляти про проблеми комунального характеру для швидкої та оперативної реакції комунальних служб”, – попередили в мерії.

Начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко уточнив, що обмеження введені внаслідок пошкодження в мережах 330 кВ об’єднаної енергосистеми України.

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Нагадаємо, перебої в електропостачанні були вранці 28 жовтня у Харкові. Змінювали маршрути трамваїв та тролейбусів на Холодній горі. Вдень роботу транспорту відновили. Аналогічні перебої були минулої суботи на початку тижня. На Харківщині діють графіки погодинних відключень.