Як 21 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

У середу, 21 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 08:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 06:00-08:00; 16:00-19:30

2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 19:30-23:00

4.1 19:30-22:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-22:00

5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

6.1 15:00-16:00

6.2 12:30-16:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).