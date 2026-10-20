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Як 21 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 19:56   20.10.2026
Оксана Якушко
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Як 21 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

У середу, 21 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 08:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 06:00-08:00; 16:00-19:30

2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 19:30-23:00

4.1 19:30-22:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-22:00

5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

6.1 15:00-16:00

6.2 12:30-16:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 19:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 21 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".