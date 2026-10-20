На пів мільйона гривень хотіли ошукати пенсіонерку в Харкові: подробиці

Вигадали ДТП доньки та термінову операцію, щоб виманити гроші: у Харкові намагалися ошукати 71-річну жительку. Жінка запідозрила обман, а правоохоронці викрили схему та вручили підозру.

За даними Харківської обласної прокуратури, у жовтні 71-річній харків’янці зателефонувала жінка, яка представилася її донькою і заявила, що потрапила у ДТП в Полтаві та потребує термінової операції.

Потім до розмови долучився чоловік, він представився лікарем і сказав, що для проведення операції необхідно 12 тисяч доларів. Пенсіонерку залякували, що у разі відмови її донька може залишитися з інвалідністю на все життя, розповіли правоохоронці.

Потерпіла зізналася, що має 20 тисяч гривень, 6 600 доларів та 3 000 євро, що сумарно складає майже пів мільйона грн.

“Зловмисники скористалися цим і запевнили пенсіонерку, що по готівку особисто приїде «співробітниця прокуратури», яка нібито терміново перекаже кошти до лікарні. За пів години до квартири потерпілої в Харкові прибула третя спільниця та назвалася працівницею прокуратури. Вона спостерігала, як введена в оману жінка почала рахувати свої заощадження”, – зазначили в прокуратурі.

Але пенсіонерка засумнівалася у правдивості намірів та сказала, що хоче спочатку зателефонувати онучці. Тож фігурантка швидко пішла з квартири без грошей. Правоохоронці викрили її – жінка живе у Києві, фігурантці повідомили про підозру в замаху на шахрайство.

Наразі слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до цього злочину.