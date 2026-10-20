Збитки від агресії РФ на Харківщині: за 9 місяців сума сягнула майже 26 млрд

За дев’ять місяців 2026 року експерти на Харківщині встановили понад 25,9 млрд гривень збитків через удари РФ. За цей час фахівці провели понад 2 тисячі досліджень.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов під час Всеукраїнського науково-практичного форуму «Допомога бізнесу при визначенні збитків під час збройної агресії рф проти України». Він уточнив, що експертизи проводили фахівці Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса».

«Серед них: товарознавчі експертизи — понад 11 млрд гривень; екологічні — 7,9 млрд гривень; будівельно-технічні — 2,3 млрд гривень; інші напрями — 4,5 млрд гривень», – розповів начальник ХОВА.

За даними Синєгубова, внаслідок ударів окупантів на Харківщині пошкоджено або зруйновано понад 100 тисяч об’єктів інфраструктури. Переважна більшість із них — житловий фонд та підприємства.

«Суб’єкти власності: чи то комунальне майно, чи то приватне майно, мають звертатися самостійно до установ, які мають оцінювати збитки, наповнюючи певний реєстр, щоб у майбутньому отримати компенсації», – додав Синєгубов.

У межах заходу підприємці отримали консультації від профільних фахівців та правників.

Відео: Олег Синєгубов