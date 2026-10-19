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Заманив дітей до покинутої будівлі: чоловіка “посадили” за сексуальне насильство

Суспільство 15:23   19.10.2026
Вікторія Яковенко
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Заманив дітей до покинутої будівлі: чоловіка “посадили” за сексуальне насильство

На Харківщині вирок отримав 31-річний чоловік. У суді слідство довело, що він вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої дитини.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку червня у передмісті Харкова двоє дівчаток віком 5 та 6 років гралися на дитячому майданчику. У цей час до них підійшов мешканець сусіднього селища та запропонував “пограти”.

“Під цим приводом чоловік завів дітей до покинутої будівлі неподалік, де вчинив щодо 5-річної дівчинки дії сексуального характеру в присутності іншої дитини. Через свій вік потерпіла не усвідомлювала протиправного характеру дій чоловіка та сприйняла подію як гру”, – встановило слідство.

Повернувшись додому, дівчинка розповіла про це матері, яка одразу звернулась до правоохоронців. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.

Тоді підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 99 840 грн. Прокурор оскаржив це рішення. Апеляція допомогла і чоловіка залишили під вартою без права внесення застави.

У суді фігурант повністю визнав свою вину, зазначили у прокуратурі.

Чоловіка визнали винним у вчиненні сексуального насильства щодо особи, яка не досягла 14-річного віку (ч. 4 ст. 153 ККУ). Йому призначили 5 років в’язниці.

мужчина на Харьковщине совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка

мужчина на Харьковщине совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 15:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вирок отримав 31-річний чоловік. У суді слідство довело, що він вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої дитини.".