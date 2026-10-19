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Заманил детей в заброшенное здание: мужчину «посадили» за сексуальное насилие

Общество 15:23   19.10.2026
Виктория Яковенко
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Заманил детей в заброшенное здание: мужчину «посадили» за сексуальное насилие

На Харьковщине приговор получил 31-летний мужчина. В суде следствие доказало, что он совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале июня в пригороде Харькова две девочки в возрасте 5 и 6 лет играли на детской площадке. В это время к ним подошел житель соседнего поселка и предложил «поиграть».

«Под этим поводом мужчина завел детей в заброшенное здание неподалеку, где совершил в отношении 5-летней девочки действия сексуального характера в присутствии другого ребенка. Из-за своего возраста потерпевшая не осознавала противоправного характера действий мужчины и восприняла событие как игру», — установило следствие.

Вернувшись домой, девочка рассказала об этом матери, которая сразу обратилась в полицию. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.

Тогда подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 99 840 грн. Прокурор обжаловал это решение. Апелляция помогла и мужчину оставили под стражей без права внесения залога.

В суде фигурант полностью признал свою вину, отметили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в совершении сексуального насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (ч. 4 ст. 153 УК). Ему назначили 5 лет тюрьмы.

мужчина на Харьковщине совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка

мужчина на Харьковщине совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приговор получил 31-летний мужчина. В суде следствие доказало, что он совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка.".