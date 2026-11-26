26 листопада 1504 року померла Ізабелла I Кастильська – королева-воїтелька, яка започаткувала Іспанську імперію разом зі своїм чоловіком Фердинандом Арагонським. У 1805-му офіційно відкрили акведук Понткісіллте в Уельсі – найвищий у світі акведук, яким проходить водний канал. У 1864-му Льюїс Керрол надіслав у дарунок Алісі Ліддел рукопис під назвою “Пригоди Аліси в підземеллі”. У 1934-му народився український письменник та правозахисник Юрій Литвин. У 1939-му стався Майнільський інцидент, який став приводом для початку радянсько-фінської війни. У 1998-му Кучма встановив День пам’яті жертв Голодомору. У 2018-му в Україні запровадили воєнний стан через напад РФ на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

Свята та пам’ятні дати 26 листопада

26 листопада – Міжнародний день боротьби з ожирінням і Всесвітній день сталого транспорту.

Четвертий четвер листопада – це День подяки в США.

Також сьогодні: Міжнародний день чоботаря, Всесвітній день оливкового дерева, Всесвітній день Льюїса (на честь коали Льюїса, який зазнав опіків під час масштабних лісових пожеж в Австралії).

26 листопада в історії

26 листопада 1504 року померла Ізабелла I Кастильська – королева-воїтелька, яка разом зі своїм чоловіком Фердинандом Арагонським об’єднала території на Піренейському півострові, заклавши основу Іспанської імперії. Вони завоювали останній мусульманський емірат на цих територіях – Гранаду, чим завершилася Реконкіста. Також саме королеві Ізабеллі та королю Фердинанду звітував Христофор Колумб про своє відкриття “нового шляху до Індії” (а насправді – Америки).

Усі ці здобутки Ізабелли зробили її однією з головних персон іспанської історії. При цьому від народження вона не мала таких стартових позицій, які дозволяли б прогнозувати настільки значний подальший політичний зліт. Ізабелла росла в королівській родині невеликої християнської держави – Кастилії.

У неї було два брати: молодший рідний брат Альфонсо та зведений старший – Енріке. Він став королем Кастилії в 1454 році – після смерті батька Хуана II. Молодому королеві та його дружині ніяк не вдавалося зачати дитину. Ситуація була настільки критичною, що призвела до анулювання шлюбу. Після чого короля в історичних книгах називали не інакше як “Енріке Безсилий” чи “Енріке Імпотент”. Хай там як, у другому шлюбі у нього все ж таки народилася дитина – дочка Хуана. Звісно, ​​її життя супроводжували чутки про те, що вона не рідна королеві. Енріке спробував зробити Хуану своєю спадкоємицею, але під тиском змушений був піти на компроміс – погодитися на спадкування корони молодшим братом Альфонсо (за умови, що той одружується з Хуаною).

“Але пізніше Енріке спробував відмовитися від цієї домовленості, і спалахнула громадянська війна. Повстанці коронували молодого Альфонсо королем, але його “правління” так і не стало легітимним. Він помер три роки потому, у 1468-му, і залишив Ізабеллу своєю спадкоємицею. Деякі барони королівства були більш ніж готові згуртуватися навколо претензій Ізабелли”, – відзначає National Geographic.

Ізабелла не стала боротися за престол з Енріке після смерті Альфонсо. Вона чекала та зміцнювала свої політичні позиції й підтримку. Зрештою Енріке в 1468 році довелося підписати угоду, якою він визнав спадкоємицею сестру, а не дочку.

У вересні 1469 року Ізабелла таємно від брата-короля вийшла заміж за Фердинанда Арагонського – спадкоємця сусіднього королівства. Енріке планував видати сестру заміж за короля Португалії – і так фактично позбутися її претензій, зробивши з неї не принцесу-претендентку на свій престол, а королеву сусідньої держави. З Фердинандом Ізабелла уклала союз на своїх умовах – рівності, яка була нонсенсом для тих часів. Ще однією особливістю цього шлюбу стало те, що троюрідні брат і сестра Ізабелла та Фердинанд заздалегідь не отримали від Папи Римського дозволу, як того вимагали норми. Згодом з Папою домовились – відповідну буллу він видав.

“Тож жінка, яка зрештою отримала титул «католицької королеви», фактично вийшла заміж, порушуючи церковний закон. На момент помилування вона вже народила свою першу дитину — дочку, яку також назвали Ізабеллою — у 1470 році”, — відзначає National Geographic.

Розлючений самоврядністю сестри король Енріке знову проголосив спадкоємицею дочку. Так і вийшло, що коли в 1474-му король помер, право на престол заявили дві жінки: Ізабелла і принцеса Хуана. Щоб зміцнити свої позиції, дочка Енріке вийшла заміж за свого дядька – короля Португалії Афонсу V. Шлюбом з ним знехтувала Ізабелла заради Фердинанда. Наступні роки тривала кривава громадянська війна за престол Кастилії. Вона завершилася остаточною перемогою Ізабелли та Фердинанда – у 1479 році. Хуану відправили до монастиря. Того ж року помер батько Фердинанда, і той став королем Арагону. Подружжя об’єднало королівства. Згодом Ізабелла та Фердинанд продовжили Реконкісту – багатовіковий процес відвоювання християнськими державами земель, які контролювали мусульмани.

“Гранада, останній мусульманський оплот, впала в січні 1492 року, і Іберія повернулася під повний контроль християн. Пізніше того ж року, в жовтні, рішення Ізабелли підтримати Христофора Колумба несподівано окупилося, коли він вийшов на берег у Карибському басейні. Ця експедиція заклала основи Іспанської імперії в Новому Світі, зробивши Іспанію панівним гравцем на світовій арені”, – пише National Geographic.

У королівського подружжя Ізабелли та Фердинанда народилося вісім дітей. Але жоден із хлопчиків не дожив до смерті Ізабелли. Чотири її дочки були королевами: дві – в Португалії, одна (Катерина Арагонська) в Англії, а четверта – Хуана успадкувала від матері корону Кастилії. Вона увійшла в історію як Хуана Божевільна.

26 листопада 1805 року офіційно відкрили акведук Понткісіллте в Уельсі. Наразі він внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Докладніше.

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26 листопада 1864 року професор Чарльз Доджсон (Льюїс Керрол) надіслав як різдвяний подарунок Алісі Лідделл рукопис під назвою “Пригоди Аліси в підземеллі”. Нам цей твір відомий під іншою назвою – “Пригоди Аліси в Дивокраї”. Докладніше.

26 листопада 1934 року народився український поет, письменник та правозахисник Юрій Литвин. Докладніше.

26 листопада 1939 року стався так званий Майнільський інцидент на кордоні між СРСР та Фінляндією. Він став приводом для подальшого радянського вторгнення та початку радянсько-фінської (чи так званої Зимової) війни. Докладніше.

26 листопада 1998 року президент України Леонід Кучма своїм указом № 1310/98 встановив у країні День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Докладніше.

26 листопада 2018 року в Україні вперше запровадили воєнний стан через військову агресію РФ. Докладніше.

Церковне свято 26 листопада

26 листопада в Україні вшановують пам’ять преподобного Аліпія, стовпника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 26 листопада йде дощ, то наступного року буде хороший сінокіс.

Якщо намело багато снігу – буде хороший урожай.

Якщо йде дрібний сніг – будуть сильні морози, а якщо великі пластівці падають із неба, це до потепління.

Що не можна робити 26 листопада

Не можна сваритися ні з ким.

Не можна ображати старих і дітей.

Не можна лінуватися.