У четвер, 26 листопада, з 9:00 до 17:00 на частині маршрутів тролейбусів №11 та 27 у Харкові курсуватиме лише рухомий склад на автономному ходу. Відповідно, інтервал їхнього руху збільшиться, попередила пресслужба мерії.

У цей час АТ “Харківобленерго” проводитиме роботи. Тому тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу не зможуть курсувати Новобаварським проспектом, вулицею Китаєнка та проспектом Любові Малої, на ділянці від розворотного кола “Пр. Дзюби” до вулиці Дудинської.

Тролейбуси №11 та 27 курсуватимуть наступним чином:

частина – за основними маршрутами зі збільшеним інтервалом руху (з використанням автономного ходу);

інші, які мають достатній запас автономного ходу, – від розворотного кола «Вул. Новий Побут» до майдану Конституції.

Нагадаємо, 25 листопада у Харкові були перебої зі світлом. Зокрема, спостерігалися затримки руху міського наземного електротранспорту.