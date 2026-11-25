100 смертельних ДТП за 10 місяців: чи поменшало жертв на дорогах Харківщини
За 10 місяців поточного 2026 року у ДТП на Харківщині загинуло менше людей, ніж торік, повідомили МГ «Об’єктив» у ГУ Нацполіції у Харківській області.
100 кримінальних правопорушень за фактами дорожньо-транспортних подій (ДТП) зі смертельними наслідками (загинуло 118 людей) зареєстрували за 10 місяців 2026 року слідчі підрозділів ГУНП в Харківській області.
Для порівняння, за аналогічний період у 2021 році зареєстрували 134 кримінальне провадження (загинуло 167 осіб),
у 2022 році – 85 (загинуло 118 осіб),
у 2023 році – 135 (загинуло 150 осіб),
у 2024 році – 112 (загинуло 192 особи),
у 2025 році – 100 (загинуло 167 осіб).
Враховуючи статистичні показники, можна говорити, що кількість ДТП зі смертельними наслідками має тенденцію до зменшення у 2026 році порівняно з минулими роками, зазначили у Нацполіції.