«Іди до банку»: як справа про шахрайство стала довгобудом у Харкові

На що витратять 22,6 млрд грн у Харкові у 2027 році – проект бюджету міста

Проблеми зі світлом в Харкові: що з транспортом, дані обленерго (доповнено)

Якою буде зима на Харківщині? Арктичний холод, “гойдалки” та сніг під питанням

Як полярний вихор та Ель-Ніньйо можуть вплинути на зиму в Харкові та області

Якщо вам цікава новина: «100 смертельних ДТП за 10 місяців: чи поменшало жертв на дорогах Харківщини», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

• Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:

• Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;

• Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті

• Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2026 в 18:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 10 місяців поточного 2026 року у ДТП на Харківщині загинуло менше людей, ніж торік, повідомили МГ «Об’єктив» у ГУ Нацполіції у Харківській області.".