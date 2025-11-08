Live

Смертельна ДТП сталася на Харківщині: загинув водій мотоблока

Події 12:37   08.11.2025
Оксана Горун
Обставини ДТП, що мала місце в Берестинському районі 6 листопада, з’ясовує Нацполіція.

“За попередніми даними, 28-річний водій автомобіля “Volkswagen” не вибрав безпечної швидкості та дистанції під час обгону іншого транспортного засобу, в результаті чого допустив зіткнення з мотоблоком, що рухався у попутному напрямку. У результаті аварії 69-річний водій мотоблока загинув на місці події, а його дружина отримала численні травми та була госпіталізована каретою швидкої допомоги до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Кримінальне провадження поліціянти відкрили через порушення правил безпеки дорожнього руху.

6 листопада поліція інформувала про те, що за місяць у Харківській області зросла кількість ДТП. У жовтні на Харківщині сталося 295 аварій, 78 – з постраждалими. Це на 10% ДТП більше, ніж у вересні.

Автор: Оксана Горун
