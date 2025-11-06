Кількість ДТП зросла за місяць на Харківщині: у чому причина

Найчастіше ДТП із постраждалими відбуваються у суботу та неділю, повідомляє Нацполіція.

У жовтні в Харківської області сталося 295 ДТП, 78 – із потерпілими.

Це на 10% аварій більше, ніж за попередній місяць.

Через ДТП 14 осіб загинули, ще 95 були травмовані.

Понад 70 % ДТП із потерпілими сталися через те, що водії перевищили швидкість. Ще одна поширена причина аварій – недотримання безпечної дистанції та ризикові обгони на дорогах.

Загалом за 10 місяців 2025 року на Харківщині сталося 2316 ДТП, із яких 595 – з потерпілими. За цей період на дорогах загинули 90 людей, 757 були травмовані.

Поліціянти констатують, що найбільша кількість аварій із потерпілими трапляється у вихідні – суботу та неділю.

Також від початку року на Харківщині сталося 73 ДТП за участю школярів, у яких загинули 3 дитини та 88 отримали травми.