Кількість ДТП зросла за місяць на Харківщині: у чому причина
Найчастіше ДТП із постраждалими відбуваються у суботу та неділю, повідомляє Нацполіція.
У жовтні в Харківської області сталося 295 ДТП, 78 – із потерпілими.
Це на 10% аварій більше, ніж за попередній місяць.
Через ДТП 14 осіб загинули, ще 95 були травмовані.
Понад 70 % ДТП із потерпілими сталися через те, що водії перевищили швидкість. Ще одна поширена причина аварій – недотримання безпечної дистанції та ризикові обгони на дорогах.
Загалом за 10 місяців 2025 року на Харківщині сталося 2316 ДТП, із яких 595 – з потерпілими. За цей період на дорогах загинули 90 людей, 757 були травмовані.
Поліціянти констатують, що найбільша кількість аварій із потерпілими трапляється у вихідні – суботу та неділю.
Також від початку року на Харківщині сталося 73 ДТП за участю школярів, у яких загинули 3 дитини та 88 отримали травми.
Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 55 тисяч гривень
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Кількість ДТП зросла за місяць на Харківщині: у чому причина», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2025 в 18:20;