Live
  • Чт 06.11.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.34

Кількість ДТП зросла за місяць на Харківщині: у чому причина

Події 18:20   06.11.2025
Оксана Якушко
Кількість ДТП зросла за місяць на Харківщині: у чому причина Фото: ГУНП у Харківській області

Найчастіше ДТП із постраждалими відбуваються у суботу та неділю, повідомляє Нацполіція.

У жовтні в Харківської області сталося 295 ДТП, 78 – із потерпілими.

Це на 10% аварій більше, ніж за попередній місяць.

Через ДТП 14 осіб загинули, ще 95 були травмовані.

Понад 70 % ДТП із потерпілими сталися через те, що водії перевищили швидкість. Ще одна поширена причина аварій – недотримання безпечної дистанції та ризикові обгони на дорогах.

Загалом за 10 місяців 2025 року на Харківщині сталося 2316 ДТП, із яких 595 – з потерпілими. За цей період на дорогах загинули 90 людей, 757 були травмовані.

Поліціянти констатують, що найбільша кількість аварій із потерпілими трапляється у вихідні – суботу та неділю.

Також від початку року на Харківщині сталося 73 ДТП за участю школярів, у яких загинули 3 дитини та 88 отримали травми.

Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 55 тисяч гривень

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Мер Харкова зустрівся з партнером зі стратегії «розумного міста» у Барселоні
Мер Харкова зустрівся з партнером зі стратегії «розумного міста» у Барселоні
06.11.2025, 18:57
Стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові: суд виніс вирок чоловіку, він розкаявся
Стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові: суд виніс вирок чоловіку, він розкаявся
06.11.2025, 15:25
Під землею були 2595 гірників: РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Під землею були 2595 гірників: РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
06.11.2025, 14:37
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 55 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 55 тисяч гривень
06.11.2025, 16:14
На Куп’янському напрямку все ще найгарячіше на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку все ще найгарячіше на Харківщині – Генштаб ЗСУ
06.11.2025, 17:45
Кількість ДТП зросла за місяць на Харківщині: у чому причина
Кількість ДТП зросла за місяць на Харківщині: у чому причина
06.11.2025, 18:20

Новини за темою:

06.11.2025
На Харківщині авто в’їхало в бетонні блоки: двох людей шпиталізували
03.11.2025
Вранці в Харкові сталася смертельна ДТП: загинув пенсіонер
28.10.2025
17-річна дівчина постраждала у ДТП на Харківщині
22.10.2025
Зачитали обвинувальний акт водієві, який зніс зупинку з жінкою під Харковом
21.10.2025
Аварія на Клочківській: водія Range Rover повезли у лікарню (фото, відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Кількість ДТП зросла за місяць на Харківщині: у чому причина», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2025 в 18:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найчастіше ДТП із постраждалими відбуваються у суботу та неділю, повідомляє Нацполіція.".