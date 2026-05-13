Live

Контракт Кагановської добігає кінця: у ХНУ ім. Каразіна обиратимуть ректора

Суспільство 19:44   13.05.2026
Олена Нагорна
Контракт Кагановської добігає кінця: у ХНУ ім. Каразіна обиратимуть ректора

Конкурс на заміщення посади ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна оголосило Міністерство освіти й науки України.

Інформація про конкурс розміщена на сайті МОН. Серед вимог до претендентів — вільне володіння українською мовою, вчене звання та науковий ступінь, а також стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників щонайменше десять років.

Термін подання заявок – два місяці.

Згідно з постановою Кабміну № 726, оголошення про проведення конкурсу розміщується засновником вишу та самим закладом не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає посаду керівника. Після отримання документів від претендентів у виші проводять вибори. Новий керівник обирається шляхом таємного голосування на п’ять років. Одна й та сама особа може обіймати посаду ректора не більше ніж два строки.

Тетяна Кагановська очолює ХНУ ім. В.Н. Каразіна з 14 липня 2021 року. Вона перемогла на виборах 2 червня 2021 року, став першою жінкою-ректором в історії цього університету.

Читайте також: Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректорка ХНУ Каразіна Кагановська

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Три FPV послідовно атакували приватний дім з жінками у прикордонні Харківщини
Три FPV послідовно атакували приватний дім з жінками у прикордонні Харківщини
13.05.2026, 21:06
Масована атака: по залізничній і газовій інфраструктурі била РФ на Харківщині
Масована атака: по залізничній і газовій інфраструктурі била РФ на Харківщині
13.05.2026, 20:25
Не тільки гроза, а й град: прогноз погоди по Харкову та області на 14 травня
Не тільки гроза, а й град: прогноз погоди по Харкову та області на 14 травня
13.05.2026, 20:49
Дим в районі Клочківської у Харкові: у ДСНС повідомили, що горить (відео)
Дим в районі Клочківської у Харкові: у ДСНС повідомили, що горить (відео)
13.05.2026, 19:14
Контракт Кагановської добігає кінця: у ХНУ ім. Каразіна обиратимуть ректора
Контракт Кагановської добігає кінця: у ХНУ ім. Каразіна обиратимуть ректора
13.05.2026, 19:44
Новини Харкова — головне за 13 травня: два “прильоти” в місті, ціни на овочі
Новини Харкова — головне за 13 травня: два “прильоти” в місті, ціни на овочі
13.05.2026, 20:33

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Контракт Кагановської добігає кінця: у ХНУ ім. Каразіна обиратимуть ректора», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 19:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Конкурс на заміщення посади ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна оголосило Міністерство освіти й науки України.".