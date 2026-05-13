Контракт Кагановської добігає кінця: у ХНУ ім. Каразіна обиратимуть ректора
Конкурс на заміщення посади ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна оголосило Міністерство освіти й науки України.
Інформація про конкурс розміщена на сайті МОН. Серед вимог до претендентів — вільне володіння українською мовою, вчене звання та науковий ступінь, а також стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників щонайменше десять років.
Термін подання заявок – два місяці.
Згідно з постановою Кабміну № 726, оголошення про проведення конкурсу розміщується засновником вишу та самим закладом не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає посаду керівника. Після отримання документів від претендентів у виші проводять вибори. Новий керівник обирається шляхом таємного голосування на п’ять років. Одна й та сама особа може обіймати посаду ректора не більше ніж два строки.
Тетяна Кагановська очолює ХНУ ім. В.Н. Каразіна з 14 липня 2021 року. Вона перемогла на виборах 2 червня 2021 року, став першою жінкою-ректором в історії цього університету.
Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 19:44;