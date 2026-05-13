СБУ зайнялася «Беркутом», що погрожував розтрощити коліна судді з Харківщини

СБУ заочно повідомила про підозру у жорстокому поводженні з цивільними (ч. 1 ст. 438 ККУ) під час окупації частини Харківщини 32-річному росгвардійцеві Багдату Єтекбаєву з позивним «Беркут» — командиру 1-го патрульного взводу 3-ї патрульної роти спеціального моторизованого батальйону посиленої тактичної групи 126-го полку ВНГ РФ.

Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, у 2022 році на окупованій території Єтекбаєв разом з іншими військовими РФ займався придушенням будь-яких проявів незгоди місцевих, намагався примусити українців співпрацювати та обіймати посади в загарбницьких органах.



Фігурант викрадав людей, незаконно ув’язнював, бив та погрожував розправою.

“У червні 2022 року озброєний Єтекбаєв разом з іншими росіянами, які прибули на чотирьох викрадених позашляховиках, вдерлися до квартири чинного судді одного з місцевих судів Харківської області. Погрожуючи вогнепальною зброєю, вони жорстоко побили суддю за те, що той кількома днями раніше категорично відмовився співпрацювати з окупантами. Після цього загарбники пограбували квартиру, забравши все: від комп’ютера та мобільного телефону до харчів, вживаного одягу та парасольки”, – розповів Абдула.

Потім російські військові викрали суддю та відвезли в інше місце в приватному секторі. Там Єтекбаєв розмахував сокирою та погрожував власноруч розтрощити коліна потерпілому. Згодом окупанти відвезли суддю до катівні, облаштованої у приміщенні місцевого відділку поліції, де деякий час незаконно утримували. Втім, волю чоловіка зламати не вдалося, і вони змушені були його відпустити.

Оскільки Єтекбаєв переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

