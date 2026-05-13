Найбільшу партію зброї з початку року хотіли незаконно провезти до Харкова
У 5-ій Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ розповіли, як кінолог та службовий собака зірвали спробу провезти до Харкова партію зброї та набоїв.
На блокпості в Харкові зупинили для перевірки авто Volkswagen Transporter 4 – воно було без номерів української реєстрації. За кермом був чоловік 1971 року народження.
Під час перевірки кінолог та службовий пес Отто знайшли в машині понад 90 автоматів, а також пістолети, рушниці та понад 400 набоїв.
“Можу сказати, що з початку року це найбільша партія незареєстрованої зброї, яку правопорушники намагалися ввезти у наше місто. І цю спробу зірвали Слобожанські кінологи разом із своїми пухнастими побратимами!” – констатував начальник кінологічної служби 5 Слобожанської бригади “Скіф” НГУ офіцер Сергій Рідкокаша.
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 11:10;