Трегубов дав оцінку весняному наступу військ РФ на Куп’янськ (відео)

Записано 19:35   12.05.2026
Олена Нагорна
Російські війська не досягли успіху у весняному наступі на Куп’янськ — їм не вдалося провести значну інфільтрацію через Голубівку, а в самому місті залишається лише кілька десятків окупантів, розповів в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, у самому Куп’янську ситуація відносно нормальна. Росіяни не змогли реалізувати свій задум щодо інфільтрації значної кількості бійців через Голубівку.

“Вони зберігають присутність у самій Голубівці й мінімальну присутність — там кілька десятків осіб — у самому Куп’янську. Але це все, і це не дозволяє сказати про те, що весняний наступ мав якийсь успіх. Це явно не те, чого вони прагнули, явно не те, що дає хоча б якусь переможну надію на контроль над містом в цілому”, — зазначив речник.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Водночас на плацдармі на лівому березі Осколу ситуація складніша: там атаки росіян активізувалися. 

“Там кілзона велика і сіра зона велика. Трошки грає не на нашу користь, бо там все ж таки росіяни з трьох боків і непогано прострілюють, непогано псують нам логістику. Тим не менш, робимо все для того, щоб це відповідним чином працювало. З Куп’янська до російських позицій теж непогано долітає і непогано їх знищує, що в принципі дозволяє цей плацдарм утримувати”, — пояснив Трегубов.

Щодо обстрілів КАБами, речник зазначив, що кількість ударів залишається стабільною — кілька десятків на добу, переважно на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Трегубов зауважив, що техніки на обох напрямках дуже мало, а кількість живої сили залишається приблизно на тому ж рівні, що й раніше. Росіяни не намагаються сильно наростити зусилля, а тримають сталий тиск. Втрати РФ на цих напрямках також стабільні — близько 200 осіб на добу.

Читайте також: Бої біля Сіверського Дінця активізувалися: чи є загроза для Старого Салтова 📹

