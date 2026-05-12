Які проєкти допоможе реалізувати ЮНІСЕФ на Харківщині у 2026 році
Оснащення медустанов сонячними панелями, створення безпечних умов для навчання дітей, а також реалізація проєктів з водопостачання та водовідведення у 16 громадах області.
Такі пріоритети співпраці на 2026 рік для Харківщини визначили начальник ХОВА Олег Синєгубов та представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
За його словами, у фокусі уваги — посилення енергетичної стійкості медзакладів через оснащення сонячними панелями, створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. Перспективним напрямком є облаштування сонячними панелями безпечних освітніх просторів.
Окрему увагу приділили реалізації проєктів із водопостачання та водовідведення у 16 громадах області, підготовці до опалювального сезону, фінансовій підтримці багатодітних, малозабезпечених родин і сімей, які виховують дітей з інвалідністю, а також програмам зимової допомоги.
Також обговорювали облаштування підземних шкіл, зокрема їх забезпечення меблями, та розвиток соціальних послуг у громадах.
“Харківська область працює в умовах постійних викликів, тому для нас надзвичайно важливо втілювати довгострокові рішення для громад. Дякую ЮНІСЕФ за постійну підтримку наших людей”, — зазначив Синєгубов.
Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 18:41;