Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є постраждалий, що відомо (відео)
Сьогодні, 12 травня, у приміщенні Світловодської міської ради на Кіровоградщині пролунали постріли. Відомо про одного постраждалого.
Інформацію про стрілянину офіційно підтвердили у Світловодській міськраді.
«Перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни. Перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. Частина цих дій була публічно зафіксована у прямих ефірах у соціальних мережах самого Савича», – йдеться у повідомленні.
Одна людина внаслідок стрілянини отримала поранення – потерпілому надається необхідна медична допомога.
У міськраді кажуть: викликали поліцію та «швидку». Наразі правоохоронці проводять затримання та невідкладні слідчі дії.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Відео: Сергій Савич
Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 13:54;