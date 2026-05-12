Жінку-наркокур’єра викрили у Харкові – поліція (фото)
Правоохоронці вважають, що 30-річна харків’янка надсилала психотропну речовину до різних регіонів України через поштомати.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурантка організувала схему збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP через логістичні сервіси.
«Для конспірації вона використовувала вигадані анкетні дані відправників та отримувачів, підставні номери телефонів, маскувала психотропні речовини у побутових предметах та упаковках від товарів, а також координувала свої дії через телеграм», – з’ясували правоохоронці.
Вдома у жінки вилучили канабіс, PVP, MDMA та амфетамін в особливо великих розмірах, додали копи.
Їй повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, психотропи знайшли у дитячій іграшці в Харкові. На Салтівки копи затримали 33-річного чоловіка, який, за версією слідства, планував збувати заборонені речовини. Фігурант отримав «товар» поштою. Усередині іграшки виявили 29 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження та 10 зіп-пакетів з пігулками MDMA.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: наркокурьер, новини Харкова, поліція;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 13:39;