Жінку-наркокур’єра викрили у Харкові – поліція (фото)

Суспільство 13:39   12.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці вважають, що 30-річна харків’янка надсилала психотропну речовину до різних регіонів України через поштомати. 

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурантка організувала схему збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP через логістичні сервіси.

«Для конспірації вона використовувала вигадані анкетні дані відправників та отримувачів, підставні номери телефонів, маскувала психотропні речовини у побутових предметах та упаковках від товарів, а також координувала свої дії через телеграм», – з’ясували правоохоронці.

Вдома у жінки вилучили канабіс, PVP, MDMA та амфетамін в особливо великих розмірах, додали копи.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

женщину-наркокурьера поймали в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, психотропи знайшли у дитячій іграшці в Харкові. На Салтівки копи затримали 33-річного чоловіка, який, за версією слідства, планував збувати заборонені речовини. Фігурант отримав «товар» поштою. Усередині іграшки виявили 29 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження та 10 зіп-пакетів з пігулками MDMA.

Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є постраждалий, що відомо (відео)
Які "невідомі подарунки" знаходять науковці на Харківщині (фото)
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові
