Жінку-наркокур’єра викрили у Харкові – поліція (фото)

Правоохоронці вважають, що 30-річна харків’янка надсилала психотропну речовину до різних регіонів України через поштомати.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурантка організувала схему збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP через логістичні сервіси.

«Для конспірації вона використовувала вигадані анкетні дані відправників та отримувачів, підставні номери телефонів, маскувала психотропні речовини у побутових предметах та упаковках від товарів, а також координувала свої дії через телеграм», – з’ясували правоохоронці.

Вдома у жінки вилучили канабіс, PVP, MDMA та амфетамін в особливо великих розмірах, додали копи.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

