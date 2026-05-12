Які “невідомі подарунки” знаходять науковці на Харківщині (фото)

Доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко показав, що за “невідомі подарунки” знаходять час від часу.

“Під час роботи на дослідних ділянках в інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва час від часу знаходиш якісь невідомі подарунки, яких два тижні тому на цьому полі не було”, – написав Авраменко у мережі “Фейсбук”.

Каже: у такому випадку правильно викликати ДСНС і чекати коли сапери усе обстежать і приберуть, а потім продовжити свою роботу.

“Але при цьому дослід буде розірвано у часі і дорогоцінні дані буде втрачено”, – констатував він.

Неправильний вибір, додає Авраменко, – попри такі “подарунки” закінчити цей етап досліду, а вже потім викликати служби.

Нагадаємо, на початку квітня на Харківщині все частіше фіксували появу нових типів вибухонебезпечних предметів. Йдеться про невеликі міни, так звані “пряники”, повідомляв під час брифінгу директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.