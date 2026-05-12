Какие «неизвестные подарки» находят ученые на Харьковщине (фото)
Доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко показал, что за «неизвестные подарки» находят время от времени.
«При работе на участках, которые исследуют в институте растениеводства им. В. Я. Юрьева время от времени находишь какие-то неизвестные подарки, которых две недели назад на этом поле не было», — написал Авраменко в сети Facebook.
Говорит: в таком случае правильно вызвать ГСЧС и ждать, когда саперы все обследуют и уберут, а затем продолжить свою работу.
«Но при этом опыт будет разорван во времени и драгоценные данные будут потеряны», — констатировал он.
Неправильный выбор, добавляет Авраменко, — несмотря на такие «подарки» закончить этот этап опыта, а потом вызвать службы.
Напомним, в начале апреля в Харьковской области все чаще фиксировали появление новых типов взрывоопасных предметов. Речь идет о небольших минах, так называемых «пряниках», сообщал во время брифинга директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 13:16;