«К этому мы шли 15 лет»: на Харьковщине собрали урожай инжира (фото)
Фото: Сергей Авраменко
Главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко собрал плоды инжира в Изюмском районе.
«К этому мы шли 15 лет. Пробовали на своем огороде около 100 сортов из разных уголков мира, отрабатывали разные технологии выращивания, совершали много ошибок и неудачных попыток… И вот имеем первый весомый результат. Еще не все идеально, но дальше будет лучше», – написал Авраменко.
Он также показал, как на Изюмщине созревают разные сорта инжира.
Читайте также: Два температурных рекорда за неделю побиты в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авраменко, изюмский, инжир, плоды, район, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««К этому мы шли 15 лет»: на Харьковщине собрали урожай инжира (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко собрал плоды инжира в Изюмском районе.".