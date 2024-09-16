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«К этому мы шли 15 лет»: на Харьковщине собрали урожай инжира (фото)

Общество 13:10   16.09.2024
Виктория Яковенко
«К этому мы шли 15 лет»: на Харьковщине собрали урожай инжира (фото) Фото: Сергей Авраменко

Главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко собрал плоды инжира в Изюмском районе.

«К этому мы шли 15 лет. Пробовали на своем огороде около 100 сортов из разных уголков мира, отрабатывали разные технологии выращивания, совершали много ошибок и неудачных попыток… И вот имеем первый весомый результат. Еще не все идеально, но дальше будет лучше», – написал Авраменко.

Он также показал, как на Изюмщине созревают разные сорта инжира.

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Фото: Сергей Авраменко
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Фото: Сергей Авраменко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко собрал плоды инжира в Изюмском районе.".