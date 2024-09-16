«К этому мы шли 15 лет»: на Харьковщине собрали урожай инжира (фото)

Главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко собрал плоды инжира в Изюмском районе.

«К этому мы шли 15 лет. Пробовали на своем огороде около 100 сортов из разных уголков мира, отрабатывали разные технологии выращивания, совершали много ошибок и неудачных попыток… И вот имеем первый весомый результат. Еще не все идеально, но дальше будет лучше», – написал Авраменко.

Он также показал, как на Изюмщине созревают разные сорта инжира.

Читайте также: Два температурных рекорда за неделю побиты в Харькове