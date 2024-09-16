«До цього ми йшли 15 років»: на Харківщині зібрали врожай інжиру (фото)

Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко зібрав плоди інжиру в Ізюмському районі.

«До цього ми йшли 15 років. Випробовували на своєму городі близько 100 сортів смоковниці з різних куточків світу, відпрацьовували різні технології вирощування, робили багато помилок та невдалих спроб… І ось маємо перший вагомий результат. Ще не все ідеально, але далі буде краще», – написав Авраменко.

Він також показав, як на Ізюмщині достигають різні сорти інжиру.

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