«До цього ми йшли 15 років»: на Харківщині зібрали врожай інжиру (фото)
Фото: Сергій Авраменко
Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко зібрав плоди інжиру в Ізюмському районі.
«До цього ми йшли 15 років. Випробовували на своєму городі близько 100 сортів смоковниці з різних куточків світу, відпрацьовували різні технології вирощування, робили багато помилок та невдалих спроб… І ось маємо перший вагомий результат. Ще не все ідеально, але далі буде краще», – написав Авраменко.
Він також показав, як на Ізюмщині достигають різні сорти інжиру.
Читайте також: Два температурні рекорди за тиждень побиті в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авраменко, изюмский, инжир, плоды, район, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««До цього ми йшли 15 років»: на Харківщині зібрали врожай інжиру (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко зібрав плоди інжиру в Ізюмському районі.".