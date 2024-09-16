Два температурні рекорди за тиждень побиті в Харкові
У Харкові спека продовжує встановлювати рекорди й восени. Температурні “аномалії” зафіксували 12 та 14 вересня.
” У Харкові, минулого тижня 12 і 14 вересня було зафіксовано нові температурні рекорди максимальної температури для цих днів – +31,4°С та +29,9°С”, – поінформував Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Колишні рекорди цих днів трималися не так довго: у 2017 році 12 вересня було +30,7°С, у 2018-му 14 вересня – +29,2°С.
Зазначимо, цього року спека протягом літа била рекорди неодноразово. Так, 26 серпня температура сягнула +35,4°С. 15 липня вона була +36,8 ° С тощо.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові спека продовжує встановлювати рекорди й восени. Температурні “аномалії” зафіксували 12 та 14 вересня".