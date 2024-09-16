Два температурні рекорди за тиждень побиті в Харкові

У Харкові спека продовжує встановлювати рекорди й восени. Температурні “аномалії” зафіксували 12 та 14 вересня.

” У Харкові, минулого тижня 12 і 14 вересня було зафіксовано нові температурні рекорди максимальної температури для цих днів – +31,4°С та +29,9°С”, – поінформував Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Колишні рекорди цих днів трималися не так довго: у 2017 році 12 вересня було +30,7°С, у 2018-му 14 вересня – +29,2°С.

Зазначимо, цього року спека протягом літа била рекорди неодноразово. Так, 26 серпня температура сягнула +35,4°С. 15 липня вона була +36,8 ° С тощо.