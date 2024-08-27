Вчора серпнева спека побила черговий рекорд у Харкові
У Харкові вчора, 26 серпня, був зафіксований новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +35,4°C, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
📋 Попередній максимум температури був зафіксований у 1969 році та становив +32,0°C.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: жара, погода, температурный рекорд, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 13:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 26 серпня, був зафіксований новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +35,4°C, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".