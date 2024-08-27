Вчора серпнева спека побила черговий рекорд у Харкові

У Харкові вчора, 26 серпня, був зафіксований новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +35,4°C, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

📋 Попередній максимум температури був зафіксований у 1969 році та становив +32,0°C.