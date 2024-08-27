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Вчора серпнева спека побила черговий рекорд у Харкові

Погода 13:00   27.08.2024
Оксана Якушко
Вчора серпнева спека побила черговий рекорд у Харкові

У Харкові вчора, 26 серпня, був зафіксований новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +35,4°C, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

📋 Попередній максимум температури був зафіксований у 1969 році та становив +32,0°C.

Читайте також: Спека не відступає: прогноз погоди в Харкові та області на 27 серпня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 26 серпня, був зафіксований новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +35,4°C, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".