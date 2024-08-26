Спека не відступає: прогноз погоди в Харкові та області на 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 33 – 35, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 30 – 35.

Вітер східний – 3 – 8 м/с.