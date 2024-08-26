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Спека не відступає: прогноз погоди в Харкові та області на 27 серпня

Суспільство 19:25   26.08.2024
Олена Нагорна
Спека не відступає: прогноз погоди в Харкові та області на 27 серпня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 27 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 33 – 35, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 30 – 35.

Вітер східний – 3 – 8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 19:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 27 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".