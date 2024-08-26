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Жара не отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 27 августа

Общество 19:25   26.08.2024
Елена Нагорная
Жара не отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 27 августа Фото: Василий Голосный

Во вторник, 27 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 33 — 35, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 30 — 35.

Ветер восточный — 3 — 8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 19:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 27 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".