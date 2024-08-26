Жара не отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 27 августа

Во вторник, 27 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 33 — 35, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 30 — 35.

Ветер восточный — 3 — 8 м/с.