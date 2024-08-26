Жара не отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 27 августа
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 27 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 33 — 35, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 30 — 35.
Ветер восточный — 3 — 8 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 27 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".