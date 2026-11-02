Оккупанты продвигаются, печальный рекорд обстрелов Харькова – итоги 2 ноября

Аналитики DeepState зафиксировали продвижение российской армии в пограничье у Гоптовки. Октябрь стал рекордным по количеству ударов по Харькову с начала года. Россияне атаковали Изюм и Чугуев. Объектив напоминает главные новости 2 ноября.

Аналитики DeepState дважды за трое суток меняли карту фронта на севере. По их последним данным, расширилась зона контроля оккупантов возле Гоптовки. Соответственно, расширилась «серая» зона. В нее попали деревня Кудиевка, а также отдельные улицы Гоптовки. До этого продвижение фиксировали в районе села Гранов в сторону Казачьей Лопани.

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В октябре было больше всего ударов по городу за месяц с начала года. Такие данные привел городской голова Игорь Терехов. Он отметил: по Харькову пришлись 153 вражеских удара (в среднем – по пять атак каждый день). От обстрелов погибли 22 человека, еще около 300 пострадали. Наиболее распространенным средством террора против города являются реактивные «шахеды». Их по Харькову прилетело 54. Еще 25 ударов было «бандеролями».

Кадры уничтожения трех вражеских беспилотников опубликовала 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии «Скиф». На видео БПЛА сбивают не перехватчиками, а средствами огневых групп с земли.

Утром 2 ноября враг продолжил разрушать Изюм. На город сбросили КАБы. Они попали, в частности, по жилым многоэтажкам. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: в одном из домов разрушены этажи с первого по третий. Также досталось частному сектору. Один человек погиб, еще 11 ранены, среди них 14-летняя девочка. У восьми изюмцев стресс. По Чугуеву и поселку Кочеток ударили беспилотники. Мэр Чугуева Галина Минаева информировала, что пострадали семь жителей города, повреждены около ста квартир. Кроме того, «прилет» был по селу Приморское в Печенежской громаде, пострадавших – восемь.

Днем 2 ноября попадания произошли в течение двух часов. Один из них – на автобусной остановке. Глава громады Александр Гололобов сообщил, что погиб работник специального транспорта. Также Гололобов предупредил: дорога Дергачи — Пятихатки становится все опаснее. По его оценке, риски для водителей и пассажиров там еще больше выросли. Поэтому руководитель громады призвал водителей воздерживаться от передвижения по этой дороге без необходимости. А также – не задерживаться на открытых участках.

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