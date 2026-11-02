Окупанти просуваються, сумний рекорд обстрілів Харкова – підсумки 2 листопада

Аналітики DeepState зафіксували просування російської армії у прикордонні біля Гоптівки. Жовтень став рекордним за кількістю ударів по Харкову від початку року. Росіяни атакували Ізюм і Чугуїв. «Об’єктив» нагадує головні новини 2 листопада.

Аналітики DeepState двічі за три доби змінювали мапу фронту на півночі. За їхніми останніми даними, розширилася зона контролю окупантів біля Гоптівки. Відповідно розширилася «сіра» зона. До неї потрапило село Кудіївка, а також окремі вулиці Гоптівки. Перед тим просування фіксували в районі села Гранів у бік Козачої Лопані.

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У жовтні було найбільше ударів по місту за місяць від початку року. Такі дані навів міський голова Ігор Терехов. Він відзначив: по Харкову припали 153 ворожі удари (у середньому – по п’ять атак щодня). Від обстрілів загинули 22 людини, ще майже 300 постраждали. Найбільш поширеним засобом терору проти міста є реактивні «шахеди». Їх по Харкову прилетіло 54. Ще 25 ударів було «бандеролями».

Кадри знищення трьох ворожих безпілотників опублікувала 5 Слобожанська бригада Нацгвардії «Скіф». На відео БпЛА збивають не перехоплювачами, а засобами вогневих груп із землі.

Зранку 2 листопада ворог продовжив руйнувати Ізюм. На місто скинули КАБи. Вони поцілили, зокрема, по житлових багатоповерхівках. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: в одному з домів зруйновані поверхи з першого по третій. Також дісталося приватному сектору. Одна людина загинула, ще 11 поранені, серед них 14-річна дівчинка. У восьми ізюмців стрес. По Чугуєву та селищу Кочеток вдарили безпілотники. Мер Чугуєва Галина Мінаєва інформувала, що постраждали семеро жителів міста, пошкоджені близько ста квартир. Крім того, «приліт» був по селу Приморське в Печенізькій громаді, постраждалих – вісім.

Вдень 2 листопада влучання сталися протягом двох годин. Одне з них – на автобусній зупинці. Голова громади Олександр Гололобов повідомив, що загинув працівник спеціального транспорту. Також Гололобов попередив: дорога Дергачі — П’ятихатки стає дедалі небезпечнішою. За його оцінкою, ризики для водіїв і пасажирів там ще зросли. Тож керівник громади закликав водіїв утримуватися від пересування цією дорогою без нагальної потреби. А також – не затримуватися на відкритих ділянках.

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