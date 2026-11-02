РФ просунулась біля Гоптівки: у Deep State оновили карти

Аналітики проєкту Deep State оновили карти бойових дій на Харківщині увечері 1 листопада.

За даними осінтерів, росіяни захопили нові території вздовж прикордоння та просунулися до Гоптівки. А поряд розташовані населені пункти Козача Лопань та Кудіївка.

Нагадаємо, 30 жовтня МГ “Об’єктив” повідомляла, що аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій і повідомили про просування ворога на Харківщині. За даними осінтерів, окупанти мали успіх поблизу села Гранів Дергачівської громади. Зазначимо, що цей населений пункт розташований у прикордонні на півночі регіону. Поруч – Козача Лопань та село Шевченка. А в червні спікер Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомляв, що російські війська присутні в прикордонному селі Гранів і “намагаються залізти та закріпитися” в Козачій Лопані. ЗС РФ намагаються відкрити нове вклинення на півночі від Харкова – так оцінював Трегубов ситуацію біля кордону.