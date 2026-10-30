Обікрали вдову воїна з Харківщини: у справі – новий фігурант

Нову підозру повідомили у справі про викрадення понад 2 млн грн державної допомоги у вдови загиблого військового з Куп’янського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, ще один причетний – колишній засуджений, який на момент вчинення злочину перебував за ґратами.

Правоохоронці нагадали, що до цього підозру вручили мешканцю Дніпропетровщини, та чоловіку, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії. Зазначається, що третій фігурант також з цієї колонії.

27-річному чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи та крадіжці.

«Підозрюваний переховується від слідства. Його оголошено в розшук», – додали в прокуратурі.

Слідство триває.

Нагадаємо, з рахунку вдови військовослужбовця ЗСУ з Куп’янського району вкрали мільйони гривень, отримані нею як державна допомога після загибелі чоловіка. За даними слідства, впродовж січня 2025 року фігуранти неодноразово здійснювали несанкціонований вхід до облікового запису жінки в інтернет-банкінгу, після чого змінили логін, аби отримати повний доступ до її коштів на рахунку через мобільний додаток. За 19 операцій з рахунку потерпілої переказали понад 2 млн гривень.