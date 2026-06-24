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У вдови воїна з Харківщини вкрали 2 млн грн: серед фігурантів – в’язень

Суспільство 16:47   24.06.2026
Вікторія Яковенко
У вдови воїна з Харківщини вкрали 2 млн грн: серед фігурантів – в’язень Фото: Харківська обласна прокуратура

З рахунку вдови військовослужбовця ЗСУ з Куп’янського району вкрали мільйони гривень, отримані нею як державна допомога після загибелі чоловіка.

В ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що у злочині підозрюють 22-річного чоловіка. Він мешкає на Дніпропетровщині, уточнили в обласній прокуратурі. Другий фігурант – 37-річний чоловік, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії за вбивство.

«Протягом січня 2025 року спільники неодноразово здійснювали несанкціонований вхід до облікового запису жінки у інтернет-банкінгу, після чого змінили логін, аби отримати повний доступ до її коштів на рахунку через мобільний додаток. Згодом вони за 19 операцій переказали з картки потерпілої на підконтрольні рахунки понад 2 млн гривень», – зазначили правоохоронці.

Чоловікам повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи та крадіжці.

Обом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

«Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення злочину. Ймовірно, вівся чіткий розподіл ролей у межах розгалуженої злочинної мережі. Також встановлюються канали, через які підозрювані отримували інформацію про родичів загиблих захисників та виплату їм державної допомоги», – додали в прокуратурі.

вдову воина с Харьковщины обокрали
Фото: Харківська обласна прокуратура
вдову воина с Харьковщины обокрали
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З рахунку вдови військовослужбовця ЗСУ з Куп’янського району вкрали мільйони гривень, отримані нею як державна допомога після загибелі чоловіка.".