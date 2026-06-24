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Не перевірила ремонт будинку на Салтівці: підозра експосадовиці міськради

Суспільство 14:27   24.06.2026
Вікторія Яковенко
Не перевірила ремонт будинку на Салтівці: підозра експосадовиці міськради Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вважають, що через недбалість колишньої посадовиці Харківської міськради ремонт зруйнованого будинку на Салтівці обійшовся з мільйонними збитками.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка – ексначальниця одного з відділів управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту житлового-комунального господарства міськради, яка виконувала обов’язки інженера з технічного нагляду.

«У грудні 2023 року вказане управління уклало з директором підприємства договір щодо аварійного відновлення багатоквартирного житлового будинку на вул. Бучми, зруйнованого внаслідок російських атак. Фінансування здійснювалося за рахунок субвенції з державного бюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії рф», – розповіли правоохоронці.

Встановлено, що після завершення ремонту підрядник склав акти виконаних робіт, до яких вніс неправдиві відомості, — значно завищив обсяги утеплення перекриття технічного поверху мінеральною ватою. Крім того, зазначають у прокуратурі, він незаконно застосував додаткові коефіцієнти, що грубо порушило правила ціноутворення.

ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харківська обласна прокуратура
ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харківська обласна прокуратура

Попри це, фігурантка, не перевіривши реальний обсяг виконаних робіт та правильність застосування будівельних норм, засвідчила акт власним підписом і печаткою. На підставі цього документа підприємець отримав повну оплату за договором. Збитки складають майже 3 млн гривень, додали правоохоронці.

Жінці повідомили про підозру в службовій недбалості.

ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харківська обласна прокуратура
ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харківська обласна прокуратура
ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі зазначили, що справу директора підприємства, який вирішив «заробити» на відновленні зруйнованого будинку, вже передали до суду. Збитки відшкодовано в повному обсязі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 14:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що через недбалість колишньої посадовиці Харківської міськради ремонт зруйнованого будинку на Салтівці обійшовся з мільйонними збитками.".