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Мільйонні збитки на ремонті клініки у Харкові: кого підозрюють

Суспільство 12:32   24.06.2026
Вікторія Яковенко
Мільйонні збитки на ремонті клініки у Харкові: кого підозрюють Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові ремонт клініки НАМН України обернувся збитками на понад 4 млн грн, повідомили в обласній прокуратурі. Правоохоронці вручили підозри директору приватного підприємства та посадовиці держустанови.

За даними слідства, йдеться про договір щодо капітального ремонту фасаду будівлі клініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України».

«Під час виконання робіт до документації та актів приймання були внесені відомості про будівельні матеріали, які фактично на об’єкті були відсутні. Зокрема, йдеться про фасадні алюмінієві композитні касети, напрямні профілі та саморізні гвинти. Ці «паперові» матеріали стали підставою для перерахування бюджетних коштів підряднику», – зазначили у прокуратурі.

Слідство встановило, що директор приватного підприємства організував внесення завищених обсягів ремонту до кошторисної та звітної документації, після чого підписав відповідні акти виконаних робіт.

ремонт клиники в Харькове провели с ущербом
Фото: Харківська обласна прокуратура

Надалі ці документи передали представниці замовника — посадовиці державної установи, яка відповідала за їх приймання. Правоохоронці вважають, що вона не перевірила фактичний обсяг виконаного та підписала акти з недостовірними відомостями.

«Будівельно-технічна експертиза підтвердила розбіжності між задекларованими та фактичними обсягами робіт і матеріалів. Частина позицій, включених до вартості ремонту, на об’єкті відсутня. Загальна сума збитків, завданих бюджету, перевищує 4 млн гривень», – додали в прокуратурі.

Напразі директору приватного підприємства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. А посадовиці інституту інкримінували службову недбалість.

ремонт клиники в Харькове провели с ущербом
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 12:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ремонт клініки НАМН України обернувся збитками на понад 4 млн грн, повідомили в обласній прокуратурі.".