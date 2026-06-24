Підозра гендиректору комунального підприємства Харкова: за теплопункт

Обласна прокуратура завила: в недбалості підозрюють гендиректора, а у зловживанні службовим становищем – головного бухгалтера “одного з провідних комунальних підприємств Харкова”.

Історія, через яку керівниками зацікавилося слідство, сталася ще на початку лютого 2022 року.

“Між комунальним підприємством (КП) та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на встановлення блочно-модульного теплового пункту у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Клочківській у Харкові. Умовами угоди не передбачалося жодних авансових платежів чи попередньої оплати, а розрахунки мали здійснюватися виключно поетапно — після фактичного виконання робіт та підписання відповідних актів. Попри те, що фірма не встановила обладнання, навесні 2023 року головна бухгалтерка підприємства підписала платіжну інструкцію на 600 тис. гривень, які того ж дня були безпідставно перераховані підряднику“, – повідомила про суть справи пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Гендиректор, за версією слідства, не переконався у наявності актів виконаних робіт і допустив незаконне розпорядження майном підприємства. Поліція проводить досудове розслідування.

Нагадаємо, чинного депутата Харківської міської ради підозрюють в організації схеми для ухилянтів. СБУ викрила схему в одному з комунальних підприємств міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Чиновники підприємства фіктивно влаштовували працювати військовозобов’язаних чоловіків. Ті отримували бронь, а співробітники КП забирали собі зарплату, яку нараховували на ці “мертві душі”. Харківський антикорупційний центр повідомляв, що суд відправив до СІЗО колишнього заступника директора з експлуатації КП “Комплекс із вивезення побутових відходів” Олександра Шепітька.