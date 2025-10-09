«Бронь» у КП для ухилянтів: у Харкові підозрюють депутата міськради
СБУ викрила у Харкові чергову схему для ухилянтів. Правоохоронці вважають, що вона діяла в одному з КП міста.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, посадовці одного з комунальних підприємств організували фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків. Зазначається, що це КП належить до об’єктів критичної інфраструктури.
Таким чином ухилянтам незаконно оформлювали «бронь», однак насправді ці чоловіки не працювали на підприємстві та не виконували жодних обов’язків, підкреслили в СБУ.
«Організатором схеми виявився 46-річний харків’янин – ексдиректор комунального підприємства та депутат Харківської міської ради. До протиправної діяльності він залучив свого заступника з експлуатації підприємства. Згодом фігуранти почали забирати собі заробітню платню, яку фіктивно нараховували оформленим «працівникам». За попередніми даними, з кожного такого «броньованого» вони отримувати сотні тисяч гривень», – встановили правоохоронці.
Під час обшуків вдома у одного із фігурантів вилучили чорнові записи та інші докази.
«Крім того, СБУ встановила причетність до злочину ще одного працівника цього ж комунального підприємства – начальника відділу. Він також забезпечував фіктивне оформлення на роботу осіб, які отримували статус «заброньованих», – додали правоохоронці.
Фігурантам повідомили про підозру за декількома статтями ККУ:
- ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (пособництво у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах).
Наразі двом підозрюваним вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Місце перебування третього фігуранта встановлюють.
Ймовірним організаторам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна, а пособнику – 8 років.
